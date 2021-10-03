وساطة أوروبية تنهي الخلاف الحدودي بين كوسوفو وصربيا

أُعيد فتح المعابر الحدودية بين كوسوفو وصربيا، بعد اتفاق بوساطة أوروبية لإنهاء النزاع بين البلدين فيما يخص لوحات ترخيص المركبات.

وبدأ الخلاف بعد إعلان حكومة كوسوفو فرض تركيب لوحات ترخيص مؤقتة على جميع السيارات القادمة من صربيا، وهو ما بررته حكومة كوسوفو بأنها رد على الممارسات الصربية بحق السائقين من كوسوفو منذ عام 2008.

ويقضي الاتفاق بوضع ملصقات على لوحات ترخيص السيارات، بحيث يتم إخفاء الرموز الوطنية، كما سيقوم حلف شمال الأطلسي بنشر ثلاثة آلاف رجل من قواته في كوسوفو لضبط المنطقة الحدودية.

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