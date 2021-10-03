اختتام فعاليات الدورة التدريبية لعدد من دبلوماسيي وزارة الخارجية في الرباط

الرباط 3 أكتوبر 2021 (وال) اختتمت بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة التدريبية لعدد ( 22 ) متدرب من دبلوماسيي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي نظمها المعهد الأفريقي للاقتصاد والتنمية والتخطيط (IDEB).

وحضر اختتام فعاليات هذه الدورة، والتى استمرت لمدة أسبوع، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية الرباط السيد “أبوبكر الطويل”.

وتضمنت الدورة عدة محاور منها ، لمحة عن نظام التجارة العالمي، ومفاهيم التجارة الرئيسية، وعلاقة ليبيا بنظام التجارة العالمي، والمناطق التجارية الحرة في قارة أفريقيا بالإضافة إلى مواضيع أخرى تخص جوانب التجارة الحرة الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعليمات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” ، بالاستفادة من كل مساهمات ليبيا في المنظمات الاقليمية والدولية ، في مجال تنمية وتدريب موظفي الوزارة ، ومتابعة من وكيل الشؤون السياسية بالوزارة السيد “محمد خليل عيسى “، وجهود إدارة الشؤون الإدارية والمالية ممثلة في قسمي تنمية الموارد البشرية، والمساهمات الإقليمية والدولية .(وال ـ الرباط) ع م / ك و

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