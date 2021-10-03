الرئيس التونسي يعلن عن حوار وطني بعد تشكيل الحكومة

في أول مؤشر على استعداده للتشاور، منذ إعلانه فرض تدابير استثنائية، أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حوارا وطنيا سينطلق مباشرة عقب تشكيل الحكومة.

وجاء ذلك في مكالمة هاتفية بين الرئيسين، كشف عنها مكتب الرئيس ماكرون، مضيفا أن الرئيس التونسي أشار إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون في الأيام القليلة المقبلة، فيما لم يشر بيان صادر عن الرئاسة التونسية عقب المكالمة إلى أي خطط للحوار.

وأطلق الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق، دعوات عدة لرئيس الجمهورية بهدف إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي.

وفي معرض تعليقه على تعيين رئيسة الحكومة الجديدة، قال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي، إن تعيينها “رسالة مهمة للخارج قبل الداخل، ومن الضروري ألا يصبح هذا التعيين محل مزايدات أو نفاق، لأن الأهم هو ما ستتركه من أثر إيجابي”، لافتا إلى أنه لا يمكن انتظار المستحيل منها في ظل الظرف الدقيق، والتعقيدات الكبيرة التي تمر بها البلاد.

ومن جهته، اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، أن “أي حكومة تعين بخلاف إجراءات دستور 2014 تعد غير شرعية وقراراتها باطلة”، متهما كل من يشارك بها بالتواطؤ مع الانقلاب بحسب تعبيره.

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