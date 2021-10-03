انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق

الأنبار 03 أكتوبر 2021 (وال) -أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد، بأن سيارة مفخخة انفجرت في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت أن السيارة المفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مقرا تابعا لشرطة المحافظة، و أن القوات الأمنية في المحافظة تصدت للسيارة وقتلت سائقها.

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن “القوات الأمنية في محافظة الأنبار، تمكنت من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع (100) الخدمي في مدينة الرمادي، وأطلقت النار عليه مما دفعه لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية”.(وال الأنبار) س خ.

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