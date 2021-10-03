باكستان تسجل 1656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 35 وفاة

كورونا في باكستان

أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 1656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بسبب الفيروس إلى مليون و249 ألفا و858 حالة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأضاف المركز أن باكستان سجلت 35 وفاة أخرى، خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا، مما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 27 ألفا و866 حالة، حسب صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم الأحد.

وتابع المركز أن باكستان سجلت حالات إصابة بالفيروس أقل من ألفين لليوم الثامن على التوالي اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت البلاد معدل إيجابية للفيروس، أقل من 4%، لليوم الثامن على التوالي اليوم أيضا.

وخلال الأسبوع الماضي، أعطت باكستان نحو 725 ألف و632 جرعة من لقاحات فيروس كورونا، يوميا.