إيران تشترط على واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة قبل المفاوضات النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده اشترطت إفراج واشنطن عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة لديها، كبادرة حسن نية لمناقشة استئناف المحادثات النووية.

وأشار عبد اللهيان، الذي ترفض بلاده إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، إلى استعانة واشنطن بوسطاء في الأمم المتحدة من أجل إجراء اتصالات، تتعلق بمحادثات فيينا.

وأثار وزير الخارجية الإيراني مع الوسطاء قضية الأصول في البنوك الأجنبية خاصة من صادرات النفط والغاز، والتي تعجز طهران عن استخدامها بسبب العقوبات الأمريكية على قطاعي البنوك والطاقة، قبل الحديث عن مصير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

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