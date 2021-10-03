ليبيا نيوز

إيران تشترط على واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة قبل المفاوضات النووية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده اشترطت إفراج واشنطن عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة لديها، كبادرة حسن نية لمناقشة استئناف المحادثات النووية.

وأشار عبد اللهيان، الذي ترفض بلاده إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، إلى استعانة واشنطن بوسطاء في الأمم المتحدة من أجل إجراء اتصالات، تتعلق بمحادثات فيينا.

وأثار وزير الخارجية الإيراني مع الوسطاء قضية الأصول في البنوك الأجنبية خاصة من صادرات النفط والغاز، والتي تعجز طهران عن استخدامها بسبب العقوبات الأمريكية على قطاعي البنوك والطاقة، قبل الحديث عن مصير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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