مقتل جندي مصري من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين في هجمات بشمال مالي

بامكو 03 سبتمبر 2021 (وال) -أفادت الأمم المتحدة بأن جنديا من قوات حفظ السلام المصرية قتل، وأصيب (4) من زملائه بجروح خطيرة، في هجمات بدائية على قافلتهم في شمال مالي المضطرب، أمس السبت.

ودان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة هذه الهجمات التي وقعت بالقرب من تيساليت، على الحدود المالية الجزائرية.

وأشار غوتيريش إلى أن “الهجمات يمكن أن تعد جرائم حرب”، داعيا السلطات المالية إلى “عدم ادخار أي جهد” في العثور على المسؤولين عليها.

وتم نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) منذ عام 2013، وهي حاليا أكثر بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة معرضة للخطر في العالم، حيث قتل (145) شخصا منها في أعمال عدائية حتى 31 أغسطس الماضي، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، وتضم القوة الحالية أكثر من (12) ألف جندي.(وال بامكو) س خ.

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