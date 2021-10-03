ارتفاع وتيرة التصعيد بين إيران وآذربيجان.. عبداللهيان: إسرائيل تسعى لعملية تغيير جيوسياسي بالمنطقة

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد : “لا نريد أن تتحول أراضي أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون”، مؤكدا بأن طهران “لن تتحمل أبدا وجود إسرائيل المزيف وممارساته الاستفزازية بالقرب من حدود البلاد والتغيير الجيوسياسي في المنطقة والحدود”، على حد تعبيره.

وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، بأن عبد اللهيان أجرى حوارا مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني.

و سُجل تفاقم عسكري مفاجئ على الحدود بين أذربيجان وإيران. بالإضافة إلى التصريحات الحربية المتبادلة.