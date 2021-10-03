ماليزيا تسجل 9 آلاف و66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

التطعيم ضد كورونا في ماليزيا

سجلت ماليزيا اليوم الأحد، 9 آلاف و66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة “ذا ستار” الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن تلك الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و277 الفا و565 حالة، منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية “ساراواك” 1418حالة إصابة جديدة ، تليها ولاية سيلانجور 1000 حالة وولاية جوهر 981.

وحسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، وتبلغ حصيلة الوفيات 26 ألفا و565حالة.

ويشار إلى أن ماليزيا تتطلع إلى إعادة فتح حدودها أمام السفر الدولي في ديسمبر بمجرد تطعيم 90% من سكانها البالغين بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب قوله في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في كوالالمبور” “نعم، من الممكن في ديسمبر”، رغم أنه “لا يزال (هذا) سابقا لأوانه في الوقت الحالي. سوف نفتح الحدود بين الولايات أولا قبل السماح بالسفر الدولي”.

وقالت اللجنة الخاصة بإمدادات لقاحات كورونا في ماليزيا عبر تويتر اليوم الأحد إنه حتى أمس السبت، تم تطعيم 87.2% من السكان البالغين بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، تلقى 94.3% من السكان البالغين الجرعة الأولى.