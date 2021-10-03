العراق يتسلم أكثر من مليون جرعة من لقاحات كورونا

كورونا في العراق

تسلمت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم “الأحد”، أكثر من مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ـ في بيان اليوم ـ أنه تم توزيع اللقاح على محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كردستان.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد جددت، في وقت سابق، دعوتها للإسراع إلى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح المضادة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الموجة الثالثة للجائحة في البلاد تشهد انحسارا، ولم تستبعد الوزارة حدوث موجة وبائية جديدة.