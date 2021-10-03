الصادرات الرقمية في مصر تقفز لـ4.5 مليار دولار

ارتفعت صادرات مصر الرقمية إلى 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، وفقاً لما أكده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت.

أشار الوزير خلال فعاليات الدورة السابعة من معرض ومؤتمر “تكنى سميت”، إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة تصل إلى 16%، مضيفاً أن قيمة الاقتصاد العالمي للشركات الناشئة ارتفع لأكثر من 3.8 تريليون دولار.

وبيّن طلعت أن نمو حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر قفز من 190 مليون دولار في عام 2020، إلى أكثر من 390 مليون دولار خلال عام 2021 وحتى الآن، بما يمثّل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضي خلال 9 أشهر فقط من العام الحالي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات أعدت استراتيجية لتنمية الشركات الناشئة تقوم على محورين رئيسيين، أحدهما رعاية الإبداع، والمحور الآخر يتعلق بالتدريب وخلق كوادر متخصصة في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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