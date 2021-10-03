تونس تحتضن المؤتمر الدولي للسياحة والسفر في ديسمبر

تترقب الأوساط السياحية والاقتصادية أن تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة والسفر، في ديسمبر المقبل في مدينة الحمامات في الشمال التونسي.

وأكد رئيس مدير عام المجمع الفرنسي للسياحة والأسفار، أنه من المنتظر حضور أكثر من 450 مشاركاً يُمثّلون كبرى العلامات والشركات السياحية العالمية، بالإضافة إلى حضور كبار الشخصيات والدبلوماسيين الفرنسيين.

كما ثمّن وزير السياحة الحبيب عمار هذه البادرة، وأكد أهمية تنظيم المؤتمر الذي يهدف الترويج للوجهة التونسية بالسوق الفرنسية، مشيراً إلى أن وزارة السياحة بالتعاون مع الهياكل والجهات المعنية ستحرص على حُسن تنظيم هذا الملتقى خاصة من حيث الإجراءات الصحية.

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