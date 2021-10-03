ليبيا نيوز

الفلبين تتسلم 1.81 مليون جرعة من لقاح فايزر عبر مبادرة كوفاكس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كورونا في الفلبين

 تسلمت الفلبين ، اليوم الأحد ، مليونا و813 ألفا و500 جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) من مبادرة “كوفاكس” للتوزيع العادل للقاحات، في وقت تستعد فيه الدولة لتحصين عموم سكانها والأطفال ضد الفيروس.

وذكرت صحيفة “فيل ستار” الفلبينية أن شحنة اليوم ، رفعت إجمالي إمدادات الفلبين من لقاح فايزر إلى 16.63 مليون جرعة، بينها 10.63 مليون جرعة من خلال مبادرة كوفاكس، بينما قامت الحكومة بشراء 99ر5 مليون جرعة .

وتعهدت مبادرة كوفاكس، التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، بإرسال 10 ملايين جرعة لقاح إضافية إلى الفلبين خلال الأسابيع المقبلة.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

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