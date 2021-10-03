المنقوش تعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الكويتي

الكويت 03 أكتوبر 2021 (وال)- عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في إطار زيارة العمل التي تؤديها المنقوش إلى دولة الكويت .

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية الكويتية – العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل تطويرها في المجالات كافة ، وعلى مختلف الأصعدة وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

كما تم التأكيد خلال جلسة المباحثات؛ على أهمية الحفاظ على الزخم الذي حققته الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، خلال العام الجاري، وعلى ضرورة تفعيل أعمال اللجنة الليبية – الكويتية المشتركة الموقعة بين البلدين ، وتفعيل مذكرة التشاور السياسي، وتفعيل التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بالكويت، والمعهد الدبلوماسي الليبي لتبادل الخبرات، وتنظيم دورات مكثفة للدبلوماسيين .

كما استعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات؛ آخر مستجدات الأوضاع بليبيا، والجهود المبذولة لتعزيز العملية السياسية، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية .

من جانبها؛ أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش؛ عن امتنانها وتقديرها، لدعم ومساندة دولة الكويت، لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتشجيعها للحوار بين الليبيين، ورفضها للتدخلات السلبية في الشأن الداخلي لليبيا .

ووجهت ” المنقوش ” الدعوة لنظيرها الكويتي، للمشاركة في المؤتمر الدولي المعني بالمبادرة الليبية للاستقرار المقرر انعقاده بطرابلس أواخر شهر أكتوبر، كشريك داعم للعملية السياسية بليبيا .

بدوره، جدّد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، حرص بلاده خلال رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية للدورة الـ 156 على المستوى الوزاري، العمل مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا، باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً للاستحقاق الانتخابي حول 24 ديسمبر. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال