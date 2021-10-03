العواصف الرعدية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات المنازل بفرنسا

عواصف رعدية – أرشيفية

تسببت العواصف الرعدية التي ضربت شمال غرب فرنسا خلال الليل في أضرار كبيرة.

وقالت شبكة “فرانس إنفو”، اليوم الأحد، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 900 منزل لساعات في منطقة لوار الأطلسية الأكثر تضررا من العواصف.

وتعد المنطقة هى الوحيدة التي تم إطلاق أعلى تحذير من خطر الفيضانات بها.

وناشد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، المواطنين في المنطقة المتضررة، بالبقاء في المنزل.

وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، توقفت خدمة القطارات مؤقتا، كما عرقلت أغصان الأشجار المتساقطة بعض الطرق.