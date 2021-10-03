وكيل وزارة الصحة يبحث مع السفير التونسي تسهيل حصول مواطني البلدين على لقاحات كورونا

طرابلس 03 أكتوبر 2021 ( وال )- بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو”، مع سفير دولة تونس لدى ليبيا ” لسعد العجيلي”، سُبل تسهيل حصول الجاليتين الليبية والتونسية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بديوان الوزارة في طرابلس، كلا من مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ومستشار الوكيل أحمد شبش، والمستشاران الاقتصادي والثقافي بالسفارة التونسية .

من جهته، ثمّن وكيل وزارة الصحة خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، مُعربًا حرصه على استمرارها وتطويرها.

وأكد السيد الوكيل على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين ليبيا وتونس، مُشيرًا إلى أن هذه العلاقات ستبقى ضمانة رئيسية وأساسًا متينًا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف. (وال)

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