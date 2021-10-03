السعودية تؤكد للاتحاد الأوروبي خطورة ممارسات الحوثيين باليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الاوروبي أكبر شريك إستراتيجي للسعودية ونسعي لتوسيع علاقتنا أبعد من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ما يحدث في اليمن أزمة كبيرة وله تأثيرات علي المنطقة، وفقا للعربية.

وخلال مؤتمر صحفي مع زير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشاد بجهود السعودية في إنهاء الصراع في اليمن وكذلك حماية أراضيها.

و قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن “العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية”.

وأضاف انه تم خلال اللقاء “استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030”.

كما أكد الأمير فيصل بن فرجان لبوريل “خطورة ممارسات جماعة الحوثي في اليمن” و”موقف المملكة من ملف إيران النووي”.