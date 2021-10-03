لودريان: مؤتمر مرتقب في العاصمة باريس حول ليبيا في 12 نوفمبر

باريس 03 أكتوبر 2021 ( وال ) – قال وزير الخارجية الفرنسي ” جان إيف لودريان ” اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا يجب أن تنجز في 24 ديسمبر من العام الجاري، مشددًا على ضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا.

وأكد ” لودريان ” – في تصريحات صحفية – إن هذا التاريخ حددته خارطة الطريق التي يدعمها مجلس الأمن، لافتًا إلى أن تبني مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس يُشكل تقدمًا مهمًا بحسب قوله.

وأوضح لودريان أن بلاده تشجع على تبني كل التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدًا تصميم فرنسا وشركائها الأوروبيين والدوليين؛ على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

ولفت لودريان إلى أن هذا الأمر يمر عبر التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، حول هذين الهدفين سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر في 12 نوفمبر. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال