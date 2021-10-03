التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب باليمن

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

أكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أهمية دعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن عبر المسار السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك التأكيد جاء خلال استقبال الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث استعرضا آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التنسيق وتبادل الآراء لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة تحديات الإرهاب والتغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات.

وبحث الجانبان سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة في عام 1988، والعمل على دفع مسارات مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لخدمة المصالح المشتركة.