انفجار في كابل يُخلّف قتلى وجرحى

هزّ انفجار طريق محاذي لمدخل مسجد في كابول أثناء صلاة الجنازة على والدة مسؤول في طالبان، مُخلّفاً قتلى وجرحى وسط المصلين.

وأفاد مصدر مسؤول بأن عدداً من المدنيين أصيبوا في الانفجار الذي وقع على طريق رئيسي قرب مدخل مسجد العيدجة، وأضاف أن اثنين نفذا الهجوم على ما يبدو، وأن أحدهما قُتل بينما تم القبض على الآخر وهو يحاول الفرار.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد أكد وقوع الهجوم، لكنه لم يُعلّق على تقارير من مسؤولين آخرين في الحركة، بأنّ المسجد شهد الهجوم أثناء الصلاة على والدته التي توفيت في الآونة الأخيرة.

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