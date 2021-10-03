8 ملايين و330 ألف إصابة بفيروس كورونا في أفريقيا

كورونا في أفريقيا

أكدت “المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها” اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 8 ملايين و330 ألف إصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية و212 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و671 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث إحصائيات صادرة عن “المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها” أنه تم تطعيم 4.3 في المائة من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقي جرعة واحدة 6.7 في المائة.

وأكدت المراكز الأفريقية أنه تم تقديم 4.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، تم توزيعها على 26 دولة عضو، عبر الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات، وسط ترقب المزيد من اللقاحات في خطوة لتلقيح 60 في المائة من السكان.