أنشيلوتي بعد الخسارة من إسبانيول: كانت المباراة الأسوأ لنا

كارلو أنشيلوتي – ريال مدريد

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على غضبه بسبب سوء مستوى فريقه خلال مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني التي خسرها الملكي.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامن من الدوري الإسباني. وهي الهزيمة الأولى للملكي هذا الموسم في المسابقة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “كانت أسوأ مباراة لنا، لعبنا بشكل سيء وليس هناك الكثير لنقوله وعلينا تغيير موقفنا هذا الأسبوع”.

واستمر “الهزيمة ليست مصادفة لأننا استحقينا الخسارة، نحن قلقون لأن هزيمتين متتاليتين في هذا النادي أمرا غير معتاد”.

وأضاف “اللاعبين لم يتبعوا الإرشادات التي تم وضعها قبل المباراة، وعلينا تصحيح ذلك وتصحيح الأخطاء التي شاهدناها اليوم”.

وأوضح “كانت لدينا فكرة ولكنها تغيرت بعد الهدف الذي استقبلناه، ولم نتمكن من الحفاظ على الهدوء والفريق كان في وضع سيء سواء مع الكرة أو بدونها”.

وشدد “كان الفريق فوضويا للغاية مع الكرة وبدونها، علينا إصلاح ذلك وناقضت اللاعبين في ذلك وهم يتفقون”.

وأتم “الآن جاء وقت الراحة وفي بعض الأحيان يكون اللعب مبكرا أفضل على الفور ولكن علينا استخدام الراحة للتفكير”.

هزيمة ريال مدريد أوقفت رصيده عند النقطة الـ 17 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل مباراة ريال سوسيداد مع فياريال، بينما ارتفع رصيد إسبانيول عند النقطة التاسعة في المركز الـ 13.