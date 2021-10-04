وزير الخارجية السعودي يشيد بعمق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عمق العلاقات التاريخية مع الاتحاد الأوروبي، لما يزيد على نصف قرن، توجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والوفد المُرافق له – وفقا لوكالة الأنباء السعودية – ومناقشة ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، والتوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية السعودية، وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي، مشيرا إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي يعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وأن حجم التبادل التجاري للسلع معه بلغ في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو.

ورحب بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي عقدت يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، مطلعا الممثل السامي الأوروبي على الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرتي “السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر”، التي تعمل على تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.