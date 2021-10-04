الرئيس الفرنسي ينعى الوزير السابق ورجل الأعمال برنار تابي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الوزير الفرنسي السابق ورجل الأعمال برنار تابي، الذي وافته المنية اليوم عن ناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعرب إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت – بحسب بيان صادر عن (الإليزيه) – عن تأثرهما بوفاة برنارد تابي، الذي كان طموحه وطاقته وحماسه مصدر إلهام لأجيال من الشعب الفرنسي، على حد تعبيرهما.. مشيرا إلى أنه كان يتمتع بروح قتالية قادرة على تحريك الجبال، ولم يتوان في حربه ضد السرطان حتى لحظاته الأخيرة.

ومن جهته، وصف رئيس وزراء فرنسا جان كستكس، في تصريحات صحفية من مدينة أفينيون جنوب فرنسا، الراحل بـ”المقاتل” الذى حارب من أجل أفكاره وقناعته، ولم يتخل يوما عن قضيته أو ناديه (أولمبيك مرسيليا) أو مدينته.