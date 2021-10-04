الجاليات الإسلامية في ألمانيا تنظم فعالية يوم المسجد المفتوح

يوم المسجد المفتوح

تنظم الجاليات الإسلامية في ألمانيا فعالية (يوم المسجد المفتوح)، للعام الـ25 على التوالي في كافه أنحاء ألمانيا، حيث سيفتح المسلمون أبواب أكثر من ألف مسجد في جميع أنحاء ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام الفعالية الرئيسية في مسجد ديتيب المركزي في كولونيا، حيث تقام سنويا منذ عام 1997 في يوم الوحدة الألمانية.

وفي سياق متصل، تشارك المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم مع مسؤولين كبار في حفل لإحياء الذكرى الـ31 لإعادة توحيد شطري البلاد في يوم الوحدة الألمانية، وتستضيف مدينة هاله بولاية سكسونيا احتفالات البلاد الرئيسية هذا العام.

ويأتي حفل اليوم؛ تتويجا لبرنامج استمر لمدة شهر من الأحداث بمناسبة ذكرى إعادة توحيد الأمة في عام 1990، ونظرا لظروف الجائحة فإن الحدث سيكون موجزا.