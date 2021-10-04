وزيرة الخارجية الليبية تعلن خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب من بلادها.. وتصف الخطوة بالبداية

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب قد خرجت من ليبيا فعليا، واصفة هذه الخطوة وهذا الخروج بـ”البداية”.

ونقل موقع قناة “الحدث” الليبية عن بيان وزارة الخارجية الليبية أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته المنقوش، مع وزير الخارجية بدولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، عقب جلسة المباحثات التي عقداها بمقر وزارة الخارجية الكويتية، وسلسلة لقاءاتها التي أجرتها مع كبار المسؤولين ضمن زيارة العمل التي تؤديها إلى الكويت.

ووجهت الوزيرة الليبية، بحسب مكتبها الإعلامي، الدعوة لنظيرها الكويتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي، الذي ستحتضنه العاصمة طرابلس، حول مبادرة استقرار ليبيا، والذي سيعقد في 21 أكتوبر الجاري، انطلاقا من مواقفها الداعمة للحوار السياسي، ووحدة التراب الليبي، والرافض لكل أشكال التدخل السلبي في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأضافت المنقوش أنه خلال الزيارة تم عرض فكرة إنشاء لجنة تشاور ” ليبية – كويتية ” لمتابعة المستجدات التي تهم المنطقة والتشاور حيالها، وأيضا تأسيسٍ شراكة ثنائية اقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين لا سيّما في مجال الطاقة والنفط.

من جهته جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للمجلس الرئاسي والحكومة، مضيفاً: أن هذه الحكومة التي تشكلت وفق توافق دولي ووطني جديد محملة بمهام جسام وأمامها استحقاقين – استحقاق في منتصف هذا الشهر لمؤتمر دولي لاستقرار الليبي، والكويت ستكون مشاركة وبفعالية في هذا المؤتمر الهام و الاستحقاق الاخر وهو الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، مشيرا الى أن بلاده حريصة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا.