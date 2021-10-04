صدور كتاب الراوي مفكراً “دراسات تطبيقية في السرد العربيّ المثقف”

القاهرة 04 أكتوبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الآن ناشرون وموزعون كتاب بعنوان الراوي مفكرًا “دراسات تطبيقية في السرد العربي المثقف”، للكاتب والناقد الأردني، غسان إسماعيل عبد الخالق، ويضم دراسات تتناول تجارب سردية قديمة وحديثة.

في الدراسة الأولى عاين عبد الخالق، بحسب الناشر، حكاية الجارية “تودّ” في “ألف ليلة وليلة” من منظور النقد الثقافي. وبعد أن فكك الحكاية وأعاد بناء شخصياتها التاريخية الواقعية، مثل هارون الرشيد، وإبراهيم النظّام، سلّط الضوء على الحمولة التاريخية والفكرية والواقعية في الأنساق المضمرة لهذه الحكاية.

وفي الدراسة الثانية، مقاربة للعلاقة الوثيقة بين السرد والفكر النفسي والنقدي في رواية “ليلة النهر” لعلي أحمد باكثير، بدت مختبرًا تطبيقيًّا لمقولات فرويد وكوليرج وغيرهما. بينما مثّلت الدراسة الثالثة قراءة في تجربة إلياس فركوح، عمد المؤلف إلى تفكيك رواياته الأربع، خالصًا إلى إبراز الحضور السياسي والأيديولوجي والواقعي في هذه التجربة التي طالما عدّها النقّاد، شكلًا ومضمونًا وأسلوبًا، رواية ما بعد حداثية.

وختم الناقد القسم الأول من الكتاب بقراءة في تجربة محمود شقير الروائية، مبرزًا المحرّك الخلدوني لهذه التجربة التي جاءت في ثلاث روايات وثقت لحظتي الصعود والأفول في السيرة البدوية التي استلهمت تغريبة بني هلال.

وأما القسم الثاني من الكتاب فخصصه الناقد لتسليط الضوء على الأدب الروائي النسوي بوجه عام، وعلى الأدب الروائي النسوي العربي في المنفى بوجه خاص، خالصًا إلى إبراز العديد من المياسم الفكرية والأسلوبية التي وسمت هذا القطاع الحيوي من السرد العربي المعاصر.

غسان إسماعيل عبد الخالق: أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا الأردنية. صدر له حتى الآن نحو عشرين كتابًا في النقد، علاوة على روايتين، ومجموعتين قصصيتين، وسيرة ذاتية في جزأين.(وال _ القاهرة) ح م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال