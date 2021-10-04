الجزائر تُصعّد نزاعها مع فرنسا بقرار “حظر الطيران”

اشتد الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد أن حظرت الجزائر طائرات عسكرية فرنسية من مجالها الجوي، في أحدث رد على خلاف بشأن تأشيرات دخول والتعليقات التي حملت انتقادات من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

تحلق الطائرات الفرنسية بانتظام فوق المستعمرة الفرنسية السابقة للوصول إلى منطقة الساحل في غرب أفريقيا، حيث يساعد جنودها في محاربة المتمردين الإسلاميين .

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل باسكال إياني: “عندما قدمنا خطط طيران لطائرتين علمنا أن الجزائريين أوقفوا رحلات طائرات عسكرية فرنسية فوق أراضيهم”.

وأضاف: القرار “أثر بشكل طفيف” على رحلات الإمداد لكنه “لا يؤثر على عملياتنا” في منطقة الساحل.

لكن الخطوة زادت من التوترات التي اندلعت بالفعل عندما استدعت الحكومة الجزائرية سفيرها في فرنسا، مشيرة إلى “التدخل غير المقبول” في شؤونها.

وفقًا لتقارير إعلامية فرنسية وجزائرية، قال “ماكرون” لأحفاد شخصيات شاركت في حرب الجزائر 1954-1962 من أجل الاستقلال إن البلاد كان يحكمها “نظام سياسي عسكري” أعاد كتابة تاريخه بالكامل.

وأضاف: “يمكنك أن ترى أن النظام الجزائري متعب، وقد أضعفه الحراك” ، في إشارة إلى الحركة المؤيدة للديمقراطية التي أجبرت عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن السلطة في عام 2019 بعد عقدين على رأسها.

ولم ينف مكتب ماكرون التصريحات المعلنة، لكنه قال إن الرئيس كان يناقش الحرب في الجزائر مع شبان فرنسيين ويجيب عن الأسئلة ، وليس إجراء مقابلة رسمية.

وقال إياني إنه لم يكن هناك إخطار رسمي بحظر الطيران، ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية، التي اتصلت بها وكالة “فرانس برس”، التعليق.

في العام الماضي، جرّمت الحكومة الجزائرية نشر ما تعتبره “أنباء كاذبة” تمس الوحدة الوطنية.

قام المسؤولون الجزائريون بقمع الجهود المبذولة لإحياء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وتقول جماعات حقوقية إن عشرات الأشخاص المرتبطين بها قد سُجنوا في الأشهر الأخيرة.

وغضبت الجزائر، الأسبوع الماضي، بعد أن قالت فرنسا إنها ستخفض بشكل حاد عدد التأشيرات التي تمنحها لمواطني الجزائر والمغرب وتونس.

وقالت باريس إن القرار كان ضروريًا بسبب عدم قيام الجزائر بما يكفي للسماح بعودة المهاجرين غير القانونيين في فرنسا.

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