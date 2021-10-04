كوريا الشمالية تقرر استئناف جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية والجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، أنه ستتم استعادة جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه ستتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداءً من الساعة 9 صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي.

وفي نهاية سبتمبر، قالت “كيم يو جونج” نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي وشقيقة زعيم كوريا الشمالية إن بيونج يانج مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سول، وإعادة العلاقات بين الكوريتين، وعقد قمة القادة، بشرط أن تتسم العلاقات الثنائية بالاحترام والإنصاف.

وجاء القرار ردًا على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية “مون جيه إن” إعلان انتهاء الحرب بين سيول وبيونج يانج.