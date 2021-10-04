وزير الدفاع المصري: لدينا تسليح متقدم وقادرون على حماية بلادنا

صرح وزير الدفاع المصري الفريق الركن محمد زكي، خلال مناورة عسكرية، أن مصر تتمتع بنظام تسليح متقدم، وقادرة على الدفاع عن نفسها.

وقال “زكي”: في المرحلة الأخيرة من مناورة “رعد 32” بالذخيرة الحية التي نفذتها وحدات من المنطقة العسكرية الغربية بالتعاون مع الفروع الرئيسة للقوات المسلحة؛ فإن الجيش لديه أيضا كوادر مهنية قادرة على القيام بكل المهام مهما كانت الظروف.

وأشاد بالمستوى العالي للتمرين ، مشيرًا إلى استعداد قتالي عالٍ، وتدريب أدى إلى الاحتراف في تنفيذ المهام المخطط لها.

وأضاف وزير الدفاع المصري: المناورة تضمنت إدارة العمليات القتالية لتطوير الهجوم بمساعدة القوات الجوية.

وذكر أن التدريبات العسكرية شهدت أيضًا قيام عناصر مدرعة ومشاة ميكانيكيين بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها، في انسجام تام بين جميع عناصر التشكيل القتالي.

وأردف “زكي” أن المرحلة الأخيرة من تدريبات “رعد 32” كشفت عن المستوى العالي للمهارات الميدانية والقتالية للقوات المصرية، واستخدام أحدث أنظمة التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

واختتم بالقول: المناورة أظهرت الاستعداد القتالي للعناصر المشاركة ومهارتها في استخدام أحدث وسائل التعاون والرقابة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخطط لها والطارئة أثناء التمرين.

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