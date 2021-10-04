عمان تؤكد عبور مركز الإعصار المداري شاهين وتراجع شدته

الإعصار شاهين

أعلنت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان أن صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أكدت عبور مركز الإعصار المداري “شاهين” بين ولايتي المصنعة والسويق في الساعة الثامنة مساء امس الأحد، وتراجعت شدته ليصنف حاليا كعاصفة مدارية.

وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية- أنه من المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتي شمال وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا (من 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية ومصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (من 45 إلى 60 عقدة) وتمتد الأمطار الغزيرة لتشمل محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية (من 100 إلى 300 ملم)، كما يستمر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية ومسندم.

وحذرت الهيئة المواطنين من أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقّدر ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، ويكون الموج متوسط إلى هائج على بقية سواحل السلطنة بمقدار 5ر2 متر، مجددة مناشدتها الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.