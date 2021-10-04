نيوزيلندا: لم نعد قادرين على التخلص من فيروس “كورونا”

أقرت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين بأنها لم يعد بإمكانها التخلص تمامًا من فيروس “كورونا”.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عن خطة حذرة لتخفيف قيود الإغلاق في أوكلاند، على الرغم من تفشي المرض هناك.

منذ بداية الوباء؛ اتبعت نيوزيلندا نهجًا صارمًا في مواجهة مع الفيروس من خلال عمليات الإغلاق المشددة وتتبع حالات الاشتباه في العدوى.

حتى وقت قريب؛ نجحت هذه الاستراتيجية بشكل ملحوظ في الدولة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة ، والتي أبلغت عن 27 حالة وفاة فقط بالفيروس.

بينما واجهت الدول الأخرى ارتفاعًا في عدد الوفيات وتعطيل الحياة؛ عاد النيوزيلنديون إلى أماكن العمل وساحات المدارس والملاعب الرياضية في مأمن من أي انتشار مجتمعي.

لكن كل هذا تغير عندما اندلع متحور “دلتا” الأكثر عدوى بطريقة ما من منشأة الحجر الصحي في أغسطس بعد أن وصل إلى البلاد من مسافر عائد من أستراليا.

على الرغم من دخول نيوزيلندا في أشد أشكال الإغلاق صرامة بعد اكتشاف حالة محلية واحدة فقط؛ إلا أنها لم تكن كافية في النهاية لمواجهة التفشي بالكامل.

قد يكون أحد العوامل هو أن المرض انتشر بين بعض المجموعات التي عادة ما تكون أكثر حذرًا من السلطات ، بمن في ذلك أفراد العصابات والمشردون الذين يعيشون في مساكن انتقالية.

نما تفشي المرض إلى أكثر من 1300 حالة، مع اكتشاف 29 حالة أخرى يوم الاثنين، وتم العثور على عدد قليل من الحالات خارج أوكلاند.

قالت “أرديرن” إن سبعة أسابيع من قيود الإغلاق في أوكلاند ساعدت في السيطرة على تفشي المرض.

وأضافت: بالنسبة لهذا التفشي؛ من الواضح أن الفترات الطويلة من القيود المشددة لم تصل بنا إلى صفر حالات، لكن هذا جيد، كان الاستبعاد مهمًا لأنه لم يكن لدينا لقاحات، الآن نقوم بذلك، حتى نتمكن من البدء في تغيير الطريقة التي نقوم بها بالأشياء”.

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