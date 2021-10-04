عُمان.. الإعصار شاهين يقتل 3 أشخاص ويعطّل حركة المطار

أعلنت السلطات العمانية مقتل ثلاثة أشخاص، بعد وصول الإعصار “شاهين”، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة، وتم إجلاء سكان المناطق الساحلية، وتعليق الرحلات في مطار العاصمة مسقط.

مصحوبًا برياح وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة، ودافعًا بأمواج وصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار؛ وصل الإعصار المداري “شاهين” إلى اليابسة في سلطنة عمان، متسببًا في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما عملت السلطات على إجلاء سكان المناطق الساحلية، وأجلت الرحلات الجوية من العاصمة مسقط وإليها، وأظهرت لقطات مصورة، المياه تغمر السيارات، والناس يحاولون السير في مياه الفيضانات الموحلة.

وكالة الأنباء العمانية؛ أفادت أن مركز العاصفة ضرب محافظة الباطنة الجنوبية، كما ذكرت هيئة الأرصاد العمانية أن الإعصار ضرب اليابسة بين ولايتيْ المصنعة والسويق، بعد انخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية.

ونوهت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، بأنه جرى قطع الكهرباء في منطقة القرم، شرقي العاصمة، تفاديًا لأي حوادث.

ونقلت السلطات أكثر من 2700 فرد إلى مراكز إيواء، وأغلقت الطرق في العاصمة أمام حركة المركبات باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية، حتى هدوء العاصفة.

السلطات في الإمارات العربية المتحدة؛ أكدت أنها اتخذت إجراءات احترازية، فيما دعت السلطات السعودية إلى توخي الحذر في عدد من المناطق ابتداء من الاثنين حتى يوم الجمعة، وكان الإعصار “شاهين” اجتاح جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران؛ مما أدى إلى إغلاق ثلاثة محاور من الطرق وإصابة نحو 60 شخصًا، كما أعلن مساعد شؤون صيد الأسماك في الدائرة العامة المحلية عن فقدان خمسة صيادين، بعد غرق قاربيْن للصيد كان على متنهما 16 صيادًا وصل منهم 11 فقط إلى الساحل.

الأمين العام للمنظمة العالمية للأحوال الجوية، بيتري تالاس؛ حذر من أن “عدد الحوادث الخطرة للطقس والمناخ والمياه في ازدياد مضطرد”، لافتًا إلى أنها ستصبح أكثر عددًا وأشدّ خطرًا في كثير من أنحاء العالم نتيجة التغيرات المناخية، بينما أشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن الظروف المناخية المتطرفة كبّدت العالم خسائر تزيد على 3.6 تريليونات دولار في العقود الخمسة الأخيرة.

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