اتصال هاتفي يُذيب جليد العلاقات بين زعيميْ الأردن وسوريا

في أحدث خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين، تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، وفق بيان عن القصر الملكي، نقلته وكالة “بترا” الرسمية للأنباء.

البيان؛ أشار إلى أن الملك أكد، خلال الاتصال، الذي يعدّ الأول منذ بداية الحرب السورية قبل عشر سنوات؛ دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

ولفت البيان إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العلاقات بين البلديْن الشقيقيْن، وسبل تعزيز التعاون بينهما”. وذلك غداة إعلان البلديْن فتح حدودهما واستئناف الحركة بينهما.

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