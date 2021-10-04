وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده بدعم القوات المسلحة الهندية

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم انتقال القوات المسلحة الهندية نحو التكامل المؤسسي والترابط في العمليات.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن هذا جاء خلال لقاء أوستن بالجنرال بيبين راوات رئيس أركان الجيش الهندي الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

وأضاف المتحدث أن الجانبين بحثا كذلك التعامل في مجال العمليات فيما بين القوات الأمريكية والهندية، إضافة إلى مناقشة أولويات أخرى مثل الشراكة في المجالات الدفاعية الجديدة كالفضاء ومكافحة القرصنة الإلكترونية.

كما أكد أوستن -في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”- أن الولايات المتحدة ملتزمة كذلك بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.