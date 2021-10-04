دار جين للطباعة والنشر والتوزيع تصدر الجزء الثاني من كتاب دفتر وقلم

‏طرابلس 4 أكتوبر 2021 (وال) أصدرت دار جين للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الثاني من كتاب دفتر وقلم ، الذي يحتوي على الفائزين بجائزة النشر مجانا، بالمسابقة الثقافية الأدبية السنوية للدار في جميع المجالات .

كما يحتوي على نشر التكريم في مهرجان الإبداع والمبدعين العرب في دورته الخامسة، تحت شعار منارة الإبداع في التواصل والذي تشرف وتنظمه الدار سنويا للإعلان عن الجديد، والاحتفاء بكل مؤلفيها يتم توزيع الكتاب إلكترونيا في مكتبة العبيكان الرقمية السعودية، وفي جمهورية مصر العربية في المعارض الدولية من خلال دار ديوان العرب للنشر، وفي ليبيا من خلال منافذ الدار و دور النشر الليبية‏. (وال ـ طرابلس) ر ع / ك و

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