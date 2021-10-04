“باندورا” تحقيق استقصائي يكشف عن ثروات سرية لقادة ومشاهير العالم

كشف تحقيق استقصائي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، أخفوا أصولاً ماليةً طائلةً بواسطة شركات خارجية؛ وذلك بهدف التهرب الضريبي.

وتستند الملفات، التي أطلق عليها اسم “وثائق باندورا”، وساهم فيها نحو 600 صحافي من 117 دولة حول العالم، إلى قرابة 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، تسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة خارج الحدود (أوفشور).

تهرب توني بلير من دفع الضرائب

وكشفت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبًا في لندن، عبر شركة تمتلك المبنى وتتخذ من الملاذ ضريبي مقرًا لها.

ويقول التقرير: الحصول على عقارات في المملكة المتحدة بهذه الطريقة يعدّ أمرا قانونيا، ولا يُلزم بدفع رسوم “ستامب ديوتي”، لكن بلير كان ناقدًا شديدًا في السابق الثغرات الضريبية والتهرب الضريبي.

فلاديمير بوتين

وحامت الشبهات، بحسب التقرير، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وارتباطه بأصول سرية في موناكو، حيث كشف عن امتلاك “سفيتلانا كريفونوجيك، شقةً في إمارة موناكو، تقدر قيمتها بملايين الدولارات، في حين أنه لا مؤشرات تشير إلى طريقة امتلاكها الثروة الكافية لشراء مثل هذه الشقة.

وأظهرت المعلومات التي لم يتم الكشف عنها من قبل، إلى جانب وثائق الضرائب المحلية، أن “كريفونوجيك”، أصبحت مالكة الشقة في موناكو من خلال شركة خارجية أنشأت بعد أسابيع فقط من إنجابها فتاة، وقد ولدت الطفلة في وقت كانت فيه، على علاقة سرية استمرت سنوات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، وفقًا لتقارير روسية.

رئيس وزراء التشيك وقصور فرنسا

وبيّنت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي، الذي سيخوض انتخابات رئاسية في بلاده هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلتيْن مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.

قاصر أذري يمتلك قصراً في لندن بقيمة 33 مليون

وتظهر وثائق “بانورا”، بيانات مالية حول استحواذ ، على عقارات بريطانية سرا باستخدام شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها، وتكشف الوثائق شراء الأسرة المتهمة منذ فترة طويلة بالفساد، 17 عقارًا، بما في ذلك مبنى مكاتب بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني في لندن، لابن الرئيس حيدر “علييف” البالغ من العمر 11 عامًا.

ويوضح التقرير كيفية شراء المبنى الواقع في حي “مايفير” اللندني من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة الرئيس “إلهام” في عام 2009، ليتم بعد ذلك نقل الملكية إلى “حيدر”، بالإضافة إلى طريقة بيع مبنى مكاتب آخر مجاور للعقار السابق، مملوك للعائلة إلى “كراون ستيت” مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018.

وقالت شركة “كراون” العقارية إنها أجرت الفحوصات المطلوبة بموجب القانون وقت الشراء لكنها تبحث في الأمر مجددًا.

وتقول الحكومة البريطانية، إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال بقوانين إنفاذ أكثر صرامة، وإنها ستقدم سجلا للشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها وتمتلك عقارات في بريطانيا، عندما يسمح الوقت البرلماني بذلك.

شاكيرا تواصل التهرب الضريبي وتفتح تجارة عبر ملاذات ضريبية

ومن عالم السياسة إلى وسط الفن والمشاهير، حيث كشفت أوراق “باندورا”، مواصلة المغنية الكولومبية “شاكيرا” فتح أعمال تجارية عبر ملاذات ضريبية، بامتلاكها شركات مسجلة في جزر “فيرجن” البريطانية، تزامنًا مع خوضها نزاعًا قانونيًا مع الحكومة الإسبانية على خلفية الفشل في دفع الضرائب خلال ثلاث سنوات على التوالي.

“تندولكار” و”شيفر” والملاذات الضريبية

وينضمّ إلى شاكيرا، لاعب الكريكت الهندي ساشين تندولكار، وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، حيث يملك كلٌّ منهما شركات أنشأوها في ملاذات ضريبية للتهرب من سداد الضرائب حسب التقرير.

يأتي ذلك فيما رد محامي “شيفر”، على ورود اسمها في وثائق “باندورا” بأنها تسدد الضرائب بطريقة قانونية في المملكة المتحدة، أمّا محامو لاعب الكريكت “تندولكار”؛ فقد أشاروا إلى أنّ استثمارات موكلهم مشروعة وأنه تم التصريح عنها للسلطات الضريبية، وأنه قام بحل شركة تابعة له في جزر العذراء البريطانية بعد ثلاثة أشهر من صدور “وثائق بنما” عام 2016.

يُذكر أن وثائق “باندورا” سلطت الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك قادة العالم وسياسيون ومشاهير، عبر تسريب لأكثر من 12 مليون مستند وملف من الشركات المقدمة لخدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم، تم الحصول عليها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، والذي قاد، بدروه، أكبر تحقيق عالمي من نوعه على الإطلاق.

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