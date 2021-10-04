رئيس بيلاروسيا يرفض مجددا الاتهامات باستخدام المهاجرين للانتقام من الاتحاد الأوروبي

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مجددا الاتهامات باستخدام المهاجرين للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب عقوباته واستضافة نشطاء للمعارضة.

وتساءل لوكاشينكو- في مقابلة مع مراسل شبكة سي إن إن الأمريكية، بحسب وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية التي أوردت مقتطفات من الحوار- “هل يمكنكم إثبات حقيقة أنني قررت الانتقام من الاتحاد الأوروبي؟ هل تعتبرني رجلا مجنونا؟”، لافتا الانتباه إلى حقيقة أن بيلاروسيا بلد صغير نسبيا من حيث المساحة والسكان.

وقال: “هل يمكن لدولة يبلغ عدد سكانها 10 ملايين أن تملي شروطا على الاتحاد الأوروبي بنصف مليار من السكان؟ لا أعتقد أنك تعتبرني رجلا مجنونا، وإلا لما جئت إلى هنا”، مضيفا “لذلك لن انتقم من أي شخص”.

وقال الرئيس البيلاروسي: “الضعفاء فقط هم من يريدون الانتقام، واعذروني ، لا أعتبر نفسي ضعيفا. ولا أرى ضرورة للانتقام من الاتحاد الأوروبي”، داعيا مراسل سي إن إن لزيارة المنطقة الحدودية بنفسه لمعرفة الوضع الحقيقي للأمور هناك.