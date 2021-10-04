الجديد: الدبيبة لا يعرف أول مباديء الاقتصاد في قراراته

فيما يبدو انتقاداً لسياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الاقتصادية، قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن: “أول مادة يدرسها الطالب في كلية الاقتصاد اسمها مباديء الاقتصاد، أول درس فيها عنوانه المشكلة الاقتصادية اللي تتلخص في ندرة الموارد”.

أضاف “الجديد” قائلاً: “لو عندك موارد وفلوس لكل شي مش حيكون فيه مشكلة ولكن لفلوس والموارد محدودة والاحتياجات لا تنتهي، والمهارة تتلخص في كيفية توظيف الموارد المحدودة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من إشباع الاحتياجات والضرورات أولاً بأول بحسب أهميتها، وهذا مايغيب عن الكثيرين بمن فيهم عبدالحميد الدبيبة”.