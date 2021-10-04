تعطل فيسبوك ومواقع عالمية أخرى يعرقل التواصل في العالم

شهد العالم مساء اليوم الاثنين، تعطل خدمات مواقع وتطبيقات عالمية، منها فيس بوك وغوغل ، مما عرقل ويكاد يشل حركة التواصل حول العالم.

وأفاد موقع “داون ديتيكتور”، أن الخلل بدأ مع تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، عند الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم ما أثر على المستخدمين في كافة أرجاء العالم.

ولا يعد هذا الخلل في منصات التواصل الاجتماعي، الأول من نوعه، حيث أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال السنوات السابقة، حيث عانى مستخدمون من مختلف دول العالم من صعوبات في دخول “تويتر” و”غوغل” و”أمازون”، علاوةً على بلاغات عن أعطال في خدمة الموبايل في أميركا.

ولحق خلل اليوم بالموقع العملاق تويتر أيضاً بسبب لجوء الملايين إليه للتعرف على ما يحصل ما سبب في تباطوء في تويتر أيضاً رغم استمرار العمل من خلاله.

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