المنقوش تستعرض مع ملك البحرين آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا في المنامة

المنامة 04 أكتوبر 2021 (وال)- استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بقصر الصخير بالعاصمة المنامة اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي وصلت صباح اليوم في أول زيارة عمل لها للمملكة.

واستعرضت “المنقوش” خلال اللقاء؛ آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الحالية، والاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري.

من جانبه، أكد الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” دعم بلاده للمساعي والجهود الحثيثة؛ التي يُبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا.

وأكد الملك على أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في التنمية والازدهار، معرباً، عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة.

كما تطرق اللقاء الى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. (وال)

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