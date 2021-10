ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر في منظمة “أوبك”، أن مجموعة “أوبك+” اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، المتمثلة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2021.

وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة “أوبك+”، التي تراقب السوق، أوصت بأن تلتزم “أوبك+” بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.

وعقب ذلك ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 80.99 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.16% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.42 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن الإغلاق السابق، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

The post «أوبك+» تتفق على مواصلة العمل بسياسة الإنتاج الحالية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.