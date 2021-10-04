غريبيل: بدء تنفيذ خطة ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا على مرحلتين

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء الفيتوري غريبيل إن اللجنة اتفقت على البدء في تنفيذ خطة ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا على مرحلتين.

وكشف غريبيل في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن المرحلة الأولى تشمل إبعاد المرتزقة من الفاغنر والجنجويد والسوريين الموجودين بخطوط التماس، وأن المرحلة الثانية تشمل القوات الأجنبية من القوات الروسية والتركية وغيرها من الجنسيات من الدول العربية والأوروبية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وبين غريبيل أنه لا يوجد موعد محدد لبدء أي مرحلة، معربا عن أمله أن تبدأ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات.

ويرى غريبيل أن الدعم الدولي للخطة التي وضعتها القيادات العسكرية الليبية، خاصة من الولايات المتحدة أوبريطانيا سيكون كفيلا بتعزيز دعمها في مواجهة أي أطراف ترفض أو تعرقل تنفيذها، مضيفا أنهم سيبدأون في ترحيل أعداد بسيطة من المرتزقة من كل جانب أسبوعيا. وأشار غريبيل، أنه سيتم مناقشة كافة تفاصيل ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية في اجتماع جنيف مع أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتابع غريبيل، بحسب الصحيفة، أنه سيتم العمل على وضع خطط عالية التأمين لضمان عدم تسلل هذه العناصر لدول الجوار خلال عملية الترحيل، مما قد يسهم في تغذية بعض الصراعات في الدول القريبة ومن ثم عودة هؤلاء المرتزقة مجددا إلى ليبيا.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، صرحت أن هناك بداية لخروج بعض المرتزقة من ليبيا، معربة عن أملها في خروجهم جميعا من كافة الأراضي الليبية وفق خطة لجنة 5+5 وبحسب جدول زمني محدد.