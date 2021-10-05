ليبيا نيوز

طهران تنفي “مزاعم إسرائيلية” بمحاولة إيران تدبير هجوم في قبرص

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فنّدت سفارة إيران في قبرص -الاثنين- ما وصفته بمزاعم إسرائيل عن تدبير طهران هجوما على إسرائيليين بالجزيرة، وقالت إن هذه المزاعم “لا أساس لها.

وأوضحت السفارة في رد بالبريد الإلكتروني على طلب لوكالة رويترز للأنباء الحصول على تعقيب: “هذا النظام يصدر دائما مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية.

يشار إلى أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد اتهم إيران اليوم الاثنين بمحاولة تنفيذ هجوم على إسرائيليين يعيشون في قبرص، وذلك بعد اعتقال رجل في العاصمة القبرصية يحمل أسلحة نارية الأسبوع الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك