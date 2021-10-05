طهران تنفي “مزاعم إسرائيلية” بمحاولة إيران تدبير هجوم في قبرص

فنّدت سفارة إيران في قبرص -الاثنين- ما وصفته بمزاعم إسرائيل عن تدبير طهران هجوما على إسرائيليين بالجزيرة، وقالت إن هذه المزاعم “لا أساس لها.

وأوضحت السفارة في رد بالبريد الإلكتروني على طلب لوكالة رويترز للأنباء الحصول على تعقيب: “هذا النظام يصدر دائما مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية.

يشار إلى أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد اتهم إيران اليوم الاثنين بمحاولة تنفيذ هجوم على إسرائيليين يعيشون في قبرص، وذلك بعد اعتقال رجل في العاصمة القبرصية يحمل أسلحة نارية الأسبوع الماضي.

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