“ماكرون”: أتمنى أن تنحسر التوترات مع الجزائر قريباً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل في أن تنحسر التوترات الدبلوماسية مع الجزائر، قريبًا.

وقال “ماكرون” لراديو “فرانس إنتر” في مقابلة: “أتمنى أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنني أعتقد أنه من الأفضل التحدث مع بعضنا البعض وإحراز تقدم”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن علاقاته “ودية للغاية” مع الرئيس الجزائري.

وكان الخلاف الدبلوماسي قد احتدم بين الجزائر وفرنسا بعد أن حظرت الجزائر طائرات عسكرية فرنسية من مجالها الجوي، في أحدث رد على خلاف بشأن تأشيرات دخول والتعليقات التي حملت انتقادات من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل باسكال إياني: “عندما قدمنا خطط طيران لطائرتين علمنا أن الجزائريين أوقفوا رحلات طائرات عسكرية فرنسية فوق أراضيهم”.

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