ألبانيا ترفض صفقة مع بريطانيا للتعامل مع المهاجرين

نفت وزيرة خارجية ألبانيا، أولتا شاكا، التقارير التي تفيد أن المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة سيتم إرسالهم إلى بلدها لمعالجة طلبات لجوئهم، واصفةً الخطط المزعومة بأنها “أخبار مزيفة”.

وقالت “شاكا” إن أي اقتراح بأن تشارك بلادها في مثل هذا المخطط كان “محرجًا” ، بعد تقرير في الصحافة البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية كانت تناقش بناء مركز معالجة في الدولة البلقانية.

وزعمت صحيفة “ذا صن” أن مصدرًا بالحكومة البريطانية قال إن المحادثات بشأن بناء مركز المعالجة كانت في “المرحلة الفنية”.

لكن “شاكا” قالت: “إنه أمر محرج للغاية الأخبار الكاذبة التي تنتشر في وسائل الإعلام البريطانية حول” مركز بحري في البلقان “في ألبانيا” لاحتجا المهاجرين الذين يعبرون القنال من فرنسا “.

وأضافت: “ستستضيف ألبانيا بفخر أربعة آلاف لاجئ أفغاني بناءً على حسن نيتها، لكنها لن تكون أبدًا مركزًا لسياسات مكافحة الهجرة في البلدان الأكبر والأكثر ثراءً”.

وأردفت أنها أصدرت تعليمات بأن تطالب السفارة الألبانية في المملكة المتحدة بتكذيب هذه المزاعم.

ووصف أندري فوغا ، مدير الاتصالات في الحكومة الألبانية، القصة بأنها “غير صحيحة على الإطلاق”.

وأضاف في تغريدة: “ألبانيا فتحت أبوابها لأربعة آلاف أفغاني ونحن فخورون بذلك”.

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