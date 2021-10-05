تنظيم داعش يتبنى هجوم الأحد على مسجد في كابول وطالبان تعلن القضاء على إحدى خلاياها

تنظيم الدولة داعش

تبنى تنظيم داعش الإرهابي أمس الإثنين هجوما استهدف الأحد مسجدا في كابول وأوقع خمسة قتلى، بعدما أكدت حركة طالبان أنها قضت على خلية نائمة تابعة للتنظيم في العاصمة الأفغانية.

وعبر وكالة أعماق التابعة له أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وكان الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال في تصريح لوكالة فرانس برس أدلى به في وقت سابق الإثنين إن المعلومات الأولية ترجّح مسؤولية تنظيم داعش عن الهجوم.

وسبق أن أعلن “تنظيم داعش-ولاية خراسان” مسئوليته عن عدد من الهجمات الأكثر دموية التي وقعت في السنوات الأخيرة في أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم طالبان تدمير أحد مخابئ تنظيم الدولة داعش في شمال كابول مساء الأحد، والقضاء على المختبئين فيه.

وسمع شهود وصحفيون من وكالة فرانس برس انفجارات وإطلاق نار في العاصمة وقت العملية، وأظهرت صور نشرت على الشبكات الاجتماعية انفجارا كبيرا وحريقا في المكان.

وعلى تويتر أعلن المتحدث باسم طالبان أن “وحدة خاصة من مجاهدي الإمارة الإسلامية (التسمية التي تطلقها طالبان على أفغانستان) نفّذت عملية ضد متمردي تنظيم الدولة داعش”.

وأضاف “نتيجة للعملية التي كانت حاسمة وناجحة، تم تدمير مركز تنظيم الدولة داعش بالكامل وقتل جميع العناصر فيه”.

وقال عبد الرحمن وهو أحد سكان كابول لوكالة فرانس برس إن “عددا كبيرا” من القوات الخاصة في طالبان هاجمت ما لا يقل عن ثلاثة منازل في حيه.

وأضاف أن “القتال استمر لساعات” مشيرا إلى أن أصوات الأسلحة أبقته مستيقظا طوال الليل موضحا “قالوا إنهم كانوا يلاحقون مقاتلي داعش (تنظيم الدولة داعش) في المنطقة”.

وتابع “لا أعرف عدد القتلى أو الموقوفين لكن القتال كان عنيفا”.

وجاء رد طالبان بعد ساعات على هجوم دامٍ استهدف مسجد عيد كا من أجل والدة الناطق باسم طالبان التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقال مسئول حكومي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح 11، مضيفا ان الضحايا من المدنيين ومن طالبان.

وأوضح “أوقفنا أيضا ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم”.

وبحسب المسئول، تم تفجير القنبلة فيما كان المصلّون يغادرون بعد تقديم واجب العزاء لمجاهد وعائلته.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي لفرانس برس إن الهجوم نفّذه انتحاري “فجّر عبوّته الناسفة وسط الحشد”.