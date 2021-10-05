رئيس الوزراء الياباني الجديد يدعو لانتخابات برلمانية في 31 أكتوبر

دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد ، فوميو كيشيدا ، إلى إجراء انتخابات برلمانية في 31 أكتوبر، وتعهد بتعزيز استجابة البلاد لوباء الفيروس التاجي، بعد فترة وجيزة من المصادقة على اختياره رسميًا من قبل المشرعين لشغل المنصب الأعلى.

كشف “كيشيدا”، وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 64 عامًا ويوصف بأنه صانع توافق؛ النقاب في وقت سابق عن تشكيلة وزارية يهيمن عليها حلفاء رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والمالي السابق السيد تارو آسو.

وقال في مؤتمره الصحفي الافتتاحي: “أريد التأكد من أننا ننفذ تدابير وسياسات اقتصادية جريئة وواسعة النطاق لمكافحة فيروس كورونا. للقيام بذلك ، يجب أن نسأل الناس عما إذا كانوا يثقون بي ،لتنفيذ هذه السياسات”.

وأضاف: أرغب في اتباع سياسة الثقة والتعاطف مع تفويض الشعب”، في استفادة من جانبه من الموضوع الرئيس في حملته ليصبح زعيمًا للحزب الديمقراطي الليبرالي، مما يجعل السياسة في متناول الجمهور.

في حين أن “كيشيدا” قد يتمتع بفترة شهر عسل تُمنح عادة للحكومات الجديدة؛ قال المحللون إنه ربما لا يريد إضاعة الوقت ، نظرًا للمخاطر التي يشكلها الوباء.

جاء قراره بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجأة لمعظم المحللين الذين توقعوا إجراء الانتخابات في نوفمبر، حيث سيتم حل البرلمان الآن في 14 أكتوبر.

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