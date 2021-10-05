“فيس بوك” تعتذر لملايين المستخدمين حول العالم.. وتوضح أسباب التعثر

قدمت رائدة مواقع التواصل الاجتماعي، شركة “فيس بوك”، اعتذارًا رسميًا لمستخدمي تطبيقات “فيس بوك” و”ماسنجر” و”واتساب” وإنستغرام”، بعد انقطاع في خدمة المنصات استمر قرابة ست ساعات وأقلق معه الملايين حول العالم.

وكشفت “فيس بوك”، صباح الثلاثاء، في بيانٍ، عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انقطاع خدمات منصاتها، قائلةً: إن تعديل خاطئ في إعدادات أجهزة الراوتر الرئيسية لخوادم الشركة تسبب بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال.

وطمأنت الشركة مستخدميها بأنه لا دليل لديها حتى الآن، على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة العطل في خدمات الاتصال، مبينةً أن موظفيها عملوا بأقصى ما في وسعهم لاستعادة الخدمة.

وفي الأثناء، قالت منظمة “نت بلوكس” المختصة بأمن الإنترنت، إن تعطل خوادم “فيس بوك”، يوم أمس، هو الأكثر تأثيرا في تاريخ الشركة.

وسجلت أسهم شركة “فيس بوك”، على خلفية الانقطاع العالمي للخدمة، تراجع قيمة أسهم الشركة بنسبة تزيد على 5%، لتبلغ معها خسارة الرئيس المؤسس للشركة “مارك زوكربيرغ” نحو ستة مليارات دولار، بحسب بيانات “فوربس”، بينما سجلت أسهم مواقع التواصل الاجتماعي مجتمعة تراجعا حادا في بورصة “وول ستريت”.

وتأثرت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأزمة فيسبوك العالمية، وأبلغ رواد منصات “تويتر” وتيك توك” و”تيليغرام” و”لينكد إن” و”سناب شات”، عن أعطال متقطعة في الخدمة بسبب توجّه ملايين المستخدمين لاستعمالها أثناء توقف خوادم “فيس بوك” عن العمل.

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