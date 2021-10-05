مطالبات أوروبية بقوانين تنظم عمل موقع “فيس بوك”

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى إلزام شركات ومواقع الإنترنت كافة بالخضوع للمصلحة العامة، ضمن قوانين عادلة تضمن ذلك.

وسبق أن دعا البرلمان الأوروبي للتحقيق في ادعاءات اتهمت “فيس بوك” بإعطاء الأولوية للأرباح المالية على حساب المصلحة العامة.

كما طالبت “ألكسندرا جيز”، المشرعة الألمانية في البرلمان الأوروبي، بتنظيم الموقع، بحيث يتم تقليل المحتوى المضلل والعنيف ويمنع انتشاره بسرعة.

يُذكر أن خدمات “فيس بوك” قد شهدت انقطاعًا لساعات عدة يوم أمس، بما في ذلك “ماسنجر” و”واتس أب” و”إنستغرام”؛ ممّا أدى إلى خسائر كبيرة للشركة الأمريكية.

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